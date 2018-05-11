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Курс биткоина опустился ниже 9 тыс. долларов 

Банки.ру 21 минуту назад
Курс биткоина опустился в ходе торгов в пятницу ниже отметки 9 тыс. долларов.
Согласно данным СoinМarketСap, по состоянию на 13:19 мск курс биткоина снизился до 8 760,55 доллара.
Капитализация биткоина при этом составила 149,2 млрд долларов.
Курсы основных криптовалют в пятницу существенно снижаются на фоне неблагоприятных новостей о перспективах крипторынка, отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена. «Повод для пессимизма на крипторынке дал отчет компании NVIDIA, которая впервые раскрыла долю выручки, связанную с крипто-майнингом. Компания сообщила о том, что она ожидает падение выручки от GPU для майнинга во втором квартале на 66%. Инвесторы восприняли эту цифру как неблагоприятный прогноз для котировок криптовалют», — говорит он. Еще одним поводом для падения эксперт называет слухи об очередных распродажах активов Mt.Gox.
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