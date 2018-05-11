Bank of America: в 2019 г. нефть подорожает до $100

Москва, 11 мая — «Вести. Экономика». Изменение равновесия на рынке нефти, где ранее наблюдался переизбыток предложения, приведет к дефициту нефти в ближайшие полтора года, указал инвестбанк Bank of America Merrill Lynch в своем отчете, передает РБК. Согласно документу, в 2018 году дефицит нефти составит 630 тыс. баррелей в сутки, в 2019 году дефицит составит 300 тыс. баррелей в сутки. В Bank of America Merrill Lynch это связали с проблемами в нефтяной отрасли Венесуэлы, договоренностью ОПЕК и крупнейшими мировыми производителями о снижении добычи, а также с риском падения экспорта нефти из Ирана. На этом фоне уже во втором квартале 2019 года цена на нефть сорта Brent вырастет до $90, а в дальнейшем нефть может подорожать до уровня в $100 за баррель.BofAML стал первым из инвестбанков, который спрогнозировал возможность возврата котировок к отметке в $100. Согласно прогнозу банка, в среднем цены нефти сорта Brent в 2018 году составит $70, а в 2019 году — $75.