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NVIDIA зарабатывает почти вдвое больше AMD на майнерах
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NVIDIA зарабатывает почти вдвое больше AMD на майнерах 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Компания NVIDIA отчиталась о результатах первого квартала финансового года. Как оказалось, её доход от видеокарт для майнинга криптовалют почти вдвое превышает таковой у её основного конкурента, компании AMD.
Так, NVIDIA получила 289 миллионов долларов на продажах карт, созданных сторонними производителями для майнинга. При этом AMD в апреле заявила, что она получает порядка 10% дохода с майнеров, что составляет около 165 миллионов долларов.
В начавшемся квартале руководство NVIDIA ожидает заметное падение доходов от майнеров, почти до двух третей от результатов закончившегося квартала.
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