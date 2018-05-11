В России предлагают сократить расходы на пенсии

Так, расходы на пенсионное обеспечение предложено сократить на 51,5 млрд рублей, соцобеспечение — на 5,9 млрд, меры господдержки инвалидов — на 2,23 млрд

В тоже время предложено увеличить на 20,3 млрд рублей расходы на поддержку силовых структур, обеспечивающих нацбезопасность, на 4,6 млрд — траты на систему исполнения наказаний, на 2,3 млрд — расходы на армию.