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В России предлагают сократить расходы на пенсии
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В России предлагают сократить расходы на пенсии 

РИА Новости Крым 59 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. Министерство финансов РФ предложило урезать в этом году финансирование социальной сферы. Это следует из проекта поправок в бюджет, пишет РИА Новости.
Так, расходы на пенсионное обеспечение предложено сократить на 51,5 млрд рублей, соцобеспечение — на 5,9 млрд, меры господдержки инвалидов — на 2,23 млрд
В тоже время предложено увеличить на 20,3 млрд рублей расходы на поддержку силовых структур, обеспечивающих нацбезопасность, на 4,6 млрд — траты на систему исполнения наказаний, на 2,3 млрд — расходы на армию.
Кроме того, на поддержку экономики может быть выделено на 5,3 млрд рублей больше, а на образование — на 3,4 млрд В то же время финансирование Минздрава предлагается увеличить на 4,2 млрд рублей.
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