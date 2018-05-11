Сбербанк отказался от кредитов под поручительство

Сбербанк в мае перестал выдавать населению потребительские кредит под поручительство физических лиц. Информация о них исчезла с сайта банка. Отмену продукта подтвердили и в колл-центре банка: «с 3 мая кредиты под поручительство не выдаются».

Это произошло одновременно с изменением базовых условий необеспеченных кредитов для населения — Сбербанк снизил их ставки на 2-8 процентных пунктов.

До этого момента банк выдавал потребкредиты под поручительство на сумму до 5 млн руб. сроком до 5 лет под 11,5-17,5% годовых. Кредиты без обеспечения выдавались под 11,5-18,5% годовых.

«Продукт «Потребительский кредит под поручительство физических лиц» был оптимизирован в связи с его невысокой востребованностью», — пояснил представитель пресс-службы банка.