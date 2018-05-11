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Сбербанк отказался от кредитов под поручительство
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Сбербанк отказался от кредитов под поручительство 

Ведомости 48 минут назад
Фото: Ведомости
Сбербанк в мае перестал выдавать населению потребительские кредит под поручительство физических лиц. Информация о них исчезла с сайта банка. Отмену продукта подтвердили и в колл-центре банка: «с 3 мая кредиты под поручительство не выдаются».
Это произошло одновременно с изменением базовых условий необеспеченных кредитов для населения — Сбербанк снизил их ставки на 2-8 процентных пунктов.
До этого момента банк выдавал потребкредиты под поручительство на сумму до 5 млн руб. сроком до 5 лет под 11,5-17,5% годовых. Кредиты без обеспечения выдавались под 11,5-18,5% годовых.
«Продукт «Потребительский кредит под поручительство физических лиц» был оптимизирован в связи с его невысокой востребованностью», — пояснил представитель пресс-службы банка.
На сегодня потребительские кредиты под поручительство физических являются не самым распространенным продуктом. Газпромбанк, к примеру, выдает потребкредиты под поручительство не менее одного платежеспособного физического лица при на сумме свыше 2 млн руб. Ставка такого кредита на 0,5 п. п. ниже, чем у ссуды без обеспечения.
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