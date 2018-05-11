Объем выдачи ипотеки в Московском регионе вырос почти в два раза в январе-марте — до 121,5 млрд руб.

Объем выдачи российскими банками ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в Московском регионе в январе-марте 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в два раза — до 121,5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО. «В I квартале 2018 г. российские банки предоставили заемщикам Московского региона ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в рублях на сумму 121,5 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем в I квартале прошлого года», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в январе-марте текущего года жителям Москвы выдано 17,8 тыс. ИЖК, средний срок кредита составил 16 лет и шесть месяцев. Заемщики Московской области взяли 16,4 тыс. ипотечных кредитов, средний срок кредита — 15 лет и один месяц. Таким образом, количество выданных в I квартале ипотечных кредитов в Московском регионе составило 34,2 тыс., что на 67% больше, чем годом ранее.

«Условия предоставления ипотечных кредитов остаются доступными. Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в Москве в январе-марте 2018 г. составила 9,8%, в Московской области — 9,7% (в I квартале 2017 г., как в Москве, так и в Московской области, ставка составляла 11,7%)», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в иностранной валюте заемщикам Московского региона в январе-марте 2018 г. выдано всего пять ипотечных жилищных кредитов. В целом в сегменте ипотечного жилищного кредитования качество обслуживания кредитов улучшилось: по состоянию на 1 апреля 2018 г. доля просроченной задолженности по ИЖК в Московском регионе составила 2,2% (3,3% годом ранее).

«Процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам продолжают снижаться, что способствует повышению доступности ипотечных кредитов, предоставляемых гражданам. В целом по стране в I квартале 2018 г. объем выданных кредитов увеличился в 1,8 раза и достиг 582 млрд руб. Всего за указанный период было выдано 299 тыс. ипотечных кредитов, что на 68% больше, чем годом ранее», — добавили в пресс-службе.