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Сбербанк представил сильные операционные результаты за апрель, — Аналитики ВТБ Капитал
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Сбербанк представил сильные операционные результаты за апрель, — Аналитики ВТБ Капитал 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Сбербанк представил достаточно сильные неконсолидированные финансовые результаты по РСБУ за апрель. Чистая прибыль составила 66,3 млрд руб. (ROE 22%), снизившись на 0,7% м/м, но увеличившись на 27,2% г/г. Обусловленная ослаблением рубля (7,6% м/м) более высокая стоимость риска компенсировалась ростом дохода от неосновной деятельности (в том числе вследствие валютной переоценки и от торговых операций).
Прибыль по итогам 4м18 выросла на 26,6% г/г, до 262 млрд руб. (ROE 23%), чему способствовали значительное (на 23,2% г/г) увеличение комиссионного дохода и небольшое сокращение резервов. Несмотря на увеличение активов, взвешенных с учетом риска (вследствие увеличения объемов бизнеса и переоценки валютных статей баланса), достаточность капитала Сбербанка осталась высокой. Достаточность базового капитала составила 12,2%.
На наш взгляд, представленные цифры выглядят весьма позитивно. Мы сохраняем прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (360 руб. и 320 руб., что предполагает ожидаемую общую доходность на уровне 64% и 71% соответственно) и подтверждаем рекомендацию Покупать по обоим классам.
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