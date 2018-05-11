Совокупный доход НПФ «САФМАР» в I квартале 2018 года увеличился двукратно — до 4,8 млрд руб.

Активы Фонда на 31 марта 2018 года превышают 200 млрд рублей, собственный капитал, с учетом накопленной прибыли прошлых периодов, — 12,6 млрд рублей.

В I квартале Фонд выплатил по деятельности в рамках ОПС и НПО 13,2 млрд рублей. Взносы от клиентов по договорам ОПС и НПО составили 7,2 млрд рублей.

Финансовый результат I квартала 2018 года в значительной степени обеспечен эффективной инвестиционной деятельностью: в отчетном периоде Фонд заработал 3,8 млрд рублей инвестиционного дохода против 2 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

"В условиях нестабильности на фондовом рынке Фонд сделал упор на инструменты с фиксированной доходностью, постепенно увеличивая долю государственных и корпоративных облигаций в портфеле, — отмечает руководитель инвестиционного управления НПФ «Сафмар» Андрей Есин . — На конец марта 2018 года доля инструментов с фиксированной доходностью в портфеле превышала 77%, за счет чего Фонд получил значительный купонный доход. В то же время в первом квартале ряд крупных публичных компаний, акции которых есть в портфеле Фонда, показали рост рыночной стоимости, что позволило нам отразить положительную переоценку".

Общий доход Фонда от деятельности по ОПС, НПО и инвестиционной деятельности превысил 5 млрд рублей.

Операционные расходы Фонда за отчетный период составили 285 млн рублей.

АО НПФ «Сафмар» входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева

Фонд является 100% дочерней компанией ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» (SFIN). «Сафмар Финансовые инвестиции» — первый в России публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг с фокусом на финансовый сектор экономики. Холдинг является частью АО «ГРУППА САФМАР», одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающей активы финансового сектора (страхование, лизинг, негосударственные пенсионные фонды), коммерческую недвижимость и девелопмент, нефтегазовые компании, а также другие нефинансовые активы.

Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. Является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. Входит в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), Ассоциацию европейского бизнеса (AEB), Франко-Российскую и Американскую торговые палаты.