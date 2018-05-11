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Российские банки прокрутят сотни миллиардов на «обмене ипотек»
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Российские банки прокрутят сотни миллиардов на «обмене ипотек» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Объем рефинансирования ипотечных кредитов, ранее взятых россиянами на покупку жилья, в текущем году может превысить 350 миллиардов рублей. Такой прогноз со ссылкой на опрос, проведенный РБК, опубликован на сайте единого института развития в жилищной сфере Дом.рф (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования).
По данным опроса, ураганный рост рефинансирования вызван снижением ипотечных ставок, начавшимся в 2017 году. В основном будут переоформляться кредиты, выданные в 2015–2016 годах после резкого повышения ключевой ставки Банком России (до 17% в декабре 2014 года) и последовавшего за этим роста кредитных ставок.
По прогнозам экспертов, доля рефинансированных ипотечных кредитов в общем объеме выдач ипотеки составит около 15%, а в абсолютном выражении — 350–400 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем в 2017 году.
Основанием для таких оценок стал анализ рефинансированной ипотеки в 1-м квартале 2018 года. По данным Дом.рф, ее доля в общем объеме выданных банками ипотечных кредитов составила около 15% (85–90 миллиардов рублей) против 7,5%, зафиксированных в апреле прошлого года.
Возможностью рефинансировать свои кредиты уже воспользовались около 45 тысяч заемщиков. Однако это не значит, что любая заявка на «обмен ипотеки» будет удовлетворена. Как отмечается в сообщении, если у заемщика были просрочки платежа, такие кредиты банки рефинансировать не будут. Кроме того, сложности могут возникнуть у заемщиков, ранее взявших ипотечный кредит с небольшим первоначальным взносом.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в 2018 году ипотечная ставка в России может упасть до 8%, а по ряду продуктов (например, по военной ипотеке) — до 7,5% годовых. Такое заявление в марте сделал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Виктор Бондарев.
Ранее по теме: Российские сенаторы предрекли ипотеку под 7,5% уже в этом году
Уралинформбюро: последние новости
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