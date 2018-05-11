Российские банки прокрутят сотни миллиардов на «обмене ипотек»

Объем рефинансирования ипотечных кредитов, ранее взятых россиянами на покупку жилья, в текущем году может превысить 350 миллиардов рублей. Такой прогноз со ссылкой на опрос, проведенный РБК , опубликован на сайте единого института развития в жилищной сфере Дом.рф (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования ).

По данным опроса, ураганный рост рефинансирования вызван снижением ипотечных ставок, начавшимся в 2017 году. В основном будут переоформляться кредиты, выданные в 2015–2016 годах после резкого повышения ключевой ставки Банком России (до 17% в декабре 2014 года) и последовавшего за этим роста кредитных ставок.

По прогнозам экспертов, доля рефинансированных ипотечных кредитов в общем объеме выдач ипотеки составит около 15%, а в абсолютном выражении — 350–400 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем в 2017 году.

Основанием для таких оценок стал анализ рефинансированной ипотеки в 1-м квартале 2018 года. По данным Дом.рф, ее доля в общем объеме выданных банками ипотечных кредитов составила около 15% (85–90 миллиардов рублей) против 7,5%, зафиксированных в апреле прошлого года.

Возможностью рефинансировать свои кредиты уже воспользовались около 45 тысяч заемщиков. Однако это не значит, что любая заявка на «обмен ипотеки» будет удовлетворена. Как отмечается в сообщении, если у заемщика были просрочки платежа, такие кредиты банки рефинансировать не будут. Кроме того, сложности могут возникнуть у заемщиков, ранее взявших ипотечный кредит с небольшим первоначальным взносом.

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