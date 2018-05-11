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Денежная база РФ в узком определении выросла в апреле на 379,1 млрд рублей
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Денежная база РФ в узком определении выросла в апреле на 379,1 млрд рублей 

Банки.ру 16 минут назад
Денежная база РФ в узком определении на 1 мая составила 9 трлн 922,1 млрд рублей против 9,543 трлн на 1 апреля 2018 года. Такие данные приводятся на сайте Центробанка.
Таким образом, за месяц показатель повысился на 379,1 млрд рублей.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ.
По данным регулятора, объем наличных денег кредитных организаций в обращении вне Банка России в апреле увеличился с 9,231 трлн до 9 трлн 607,3 млрд рублей, объем обязательных резервов банков в ЦБ — с 312 млрд до 314,8 млрд
За последнюю отчетную неделю, охваченную статистикой ЦБ (с 27 апреля по 4 мая), денбаза в узком определении сократилась на 30,8 млрд рублей — с 9 трлн 905,9 млрд до 9 трлн 875,1 млрд
Еженедельные значения показателя денежной базы в узком определении приводятся на конец отчетной даты, ежемесячные — на начало.
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