Российские космодромы могут недополучить 8 млрд рублей

На реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) развития космодромов в 2018 году планируется выделить на восемь миллиардов рублей меньше, чем планировалось. Соответствующий документ Минфина опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В частности, на ФЦП «Развитие космодромов на период 2017—2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации » планируется выделить в 2018 году на 8 миллиардов 7 миллионов 160 тысяч рублей меньше. Ранее было предусмотрено выделить на эти цели 29 миллиардов 912,82 миллиона рублей.

Такая же сумма может быть направлена производителю ракет «Протон» Космическому центру имени Хруничева на погашение банковских кредитов и уплаты процентов по ним, отмечается в документе. Ранее Президент России Владимир Путин рассказал, когда будет подготовлена к пуску сверхтяжёлая ракета. Первые испытания планируется начать через 10 лет.

Глава государства пояснил, что сначала для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс. По его словам, работы планируется начать «в ближайшее время».