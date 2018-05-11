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Долговой рынок: банковский сектор смотрелся хуже рынка, — Семен Немцов, аналитик ИК «Рycc-Инвест»
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Долговой рынок: банковский сектор смотрелся хуже рынка, — Семен Немцов, аналитик ИК «Рycc-Инвест» 

Прайм 46 минут назад
Фото: Прайм
В ходе минувших торгов на рынке корпоративного рублевого долга наблюдалась сниженная торговая активность. Обороты составили 3,6 млрд руб., что выше чем в последние несколько торговых сессий, но сильно ниже среднедневных значений за месяц. Под давлением находились бумаги с дюрацией от года до 2 лет, которые подешевели в среднем на 20-25 б.п., тогда как более короткие и длинные бонды торговались вблизи достигнутых уровней.
Из отдельных секторов стоит отметить металлургию, чьи выпуски прибавили в среднем по 0,2%. Драйвером в индустрии оказался заем ТМК БО-6 (+0,7%). Банковский сектор, в свою очередь, находился под давлением, и соответствующие бумаги упали в среднем на 15 б.п. Аутсайдером сегмента оказался выпуск ГПБ БО-13 (-0,7%).
На рынке внутреннего госдолга торговые обороты были ниже средних и составили лишь 15 млрд руб. ОФЗ с дюрацией от 2 лет прибавили в среднем по 25-30 б.п. Из отдельных серий стоит отметить ОФЗ-26207 и 26215 (+0,4%).
Евробонды ВЭБа и Сбербанка демонстрировали рост котировок на 0,2% и 0,1% соответственно. Выпуски металлургических эмитентов, в свою очередь, подешевели в среднем на 0,3%.
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