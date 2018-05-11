Сильный квартал, негативная реакция инвесторов

Investing.com — Многие рыночные обозреватели считают, что сильный сезон корпоративной отчетности за первый квартал положит начало ралли фондового рынка. Отчасти они были правы.

По данным FactSet, 78% из более чем 400 компаний индекса S&P 500, которые отчитались о финансовых результатах, опередили ожидания аналитиков. Это самый высокий показатель с тех пор, как компания начала собирать статистику в 2008 году. Кроме того, общий доход корпораций вырос на 24,2%, что намного выше прогноза.

Однако инвесторов подобная динамика не воодушевила.

Акции компаний, опередивших ожидания рынка, в среднем упали на 0,3% в четырехдневный период, включающий два дня до, и два дня после отчета. Пятилетний средний показатель прироста составляет 1,1%.

Хорошим примером является Caterpillar (NYSE:CAT). Несмотря на то, что компания с легкостью обогнала прогноз, ее акции упали на 6% в день публикации квартального отчета.