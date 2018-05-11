S&P500 демонстрирует волю к победе: ожидается рост до 2730 пунктов, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Американские фондовые индексы вновь завершили день в уверенном плюсе недалеко от максимальных значений сессии. Индекс S&P500 поднялся на 0,94%. Лучшие, чем ожидалось, данные по заявкам на пособие по безработице и более медленные, чем предполагал консенсус, темпы инфляции поддержали акции. Ралли на рынке имело широкий характер: все 11 секторов S&P 500 завершили торги в «зеленой зоне». Лидерами стали бумаги телекоммуникационного сектора. Ритейлеры выглядели хуже рынка после слабых отчетов по продажам представителей индустрии. Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась на 0,03%. Индекс волатильности VIX снизился до 13,42.

Доллар США ослаб по отношению к основным мировым валютам. В паре с евро доллар опустился с $1,1851 до $1,1915.

Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA) сообщила о получении в 1-м квартале прибыли в размере $1,24 млрд ($1,98 на акцию) по сравнению с $507 млн (79 центов на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла с $1,94 млрд до $3,21 млрд Ожидался показатель прибыли на уровне $1,46 на акцию при выручке в $2,89 млрд Впечатляющие результаты позволяют котировкам компании обновлять исторические максимумы и продолжать рост.

На рынках царит позитив, так как апрельская инфляция оказалась ниже, чем ожидалось. Неагрессивный рост цен будет способствовать спокойной монетарной политике без резких повышений процентных ставок. В результате снижаются ставки по облигациям и индекс доллара, что положительно влияет на фондовый рынок и на оценку финансового положения компаний.

Индекс S&P500 уверенно вырвался из даунтренда последних месяцев, но для закрепления выше необходимы признаки подтверждения возобновления «бычьего» движения. Если рынку удастся еще пару дней двигаться вверх без сильных падений, может начаться штурм новых высот. Мы ожидаем, что в ходе предстоящих торгов S&P500 поднимется на 0,3%, до 2730 пунктов.