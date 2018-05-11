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Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в апреле за год на 10% — до 8,2 млн человек
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Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в апреле за год на 10% — до 8,2 млн человек 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Рост пассажирских авиаперевозок в апреле текущего года составил 10,1%, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта со ссылкой на оперативные данные.
«По оперативным данным, в апреле 2018 г. российские авиакомпании перевезли почти 8,2 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,1%», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по итогам января-апреля авиаперевозчики обслужили 30,3 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,9%.
Так, увеличение объемов производственной деятельности в апреле отмечается у авиакомпаний «Аэрофлот — российские авиалинии» — перевезено 2,8 млн пассажиров (+7,5%), S7 — 845,3 тыс. пассажиров (+21,7%), «Уральские авиалинии» — 637,5 тыс. пассажиров (+18,7%).
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