Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в апреле за год на 10% — до 8,2 млн человек

Рост пассажирских авиаперевозок в апреле текущего года составил 10,1%, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта со ссылкой на оперативные данные.

«По оперативным данным, в апреле 2018 г. российские авиакомпании перевезли почти 8,2 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,1%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам января-апреля авиаперевозчики обслужили 30,3 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,9%.