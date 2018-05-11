JLL увеличила чистую прибыль в первом квартале почти в шесть раз

МОСКВА , 11 мая — РИА Недвижимость. Американская консалтинговая компания в сфере недвижимости JLL в первом квартале 2018 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5,5 раза — до 42,6 миллиона долларов, сообщается в материалах компании. Квартальная выручка составила 3,6 миллиарда долларов, увеличившись на 14%, следует из отчетности JLL. Как указывается в материалах, показатель EBITDA вырос на 80% — до 109,7 миллиона долларов. Компания JLL со штаб-квартирой в Чикаго США ) предоставляет финансовые и комплексные услуги в области недвижимости. Компания работает на рынках более чем 1 тысячи городов в 70 странах. В России и странах СНГ JLL имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.