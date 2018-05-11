Акции Symantec рухнули на 20% после заявления о внутреннем расследовании

Американская Symantec, разработчик программ для обеспечения безопасности данных, объявила о проведении внутреннего расследования. Компания уточнила, что это может привести к задержке публикации годовой финансовой отчетности. Об этом говорится в квартальной отчетности разработчика.

Подробностей о причинах расследования компания не приводит. Рынок отреагировал на сообщение компании негативно: акции Symantec рухнули на электронных торгах более чем на 20%, уточняет CNBC.

«Комитет по аудиту при Совете директоров приступил к внутреннему расследованию в связи с опасениями, возникшими у бывшего сотрудника», — говорится в пресс-релизе Symantec, в котором были представлены финансовые результаты за четвертый квартал. «Расследование находится на ранней стадии, и компания не может предсказать его продолжительность или результаты», — отмечается в сообщении.

Symantec подчеркивает, что «добровольно» передала информацию об инциденте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В документе компании не говорится, что рассказал ее экс-сотрудник и когда могли произойти те события, о которых он сообщил.

В то же время Symantec отмечает, что расследование не связано с каким-либо вопросами безопасности или недостатками в продуктах и системах компании, уточняет Dow Jones. В то же время, по мнению компании, результаты работы аудиторов могут повлиять на ее финансовые результаты за год.

Вскоре после публикации отчетности Symantec, юридическая фирма Rosen Law Firm, представляющая интересы инвесторов, опубликовала пресс-релиз о начале собственного расследования. В сообщении уточняется, что юристы компании обсуждают потенциальные претензии по ценным бумагам Symantec от акционеров. Rosen Law Firm готовит также иск о возмещении убытков, понесенных инвесторами Symantec.

Symantec в четвертом финансовом квартале, завершившемся 30 марта, получила убыток в расчете на акцию в размере 6 центов против 23 центов за сопоставимый период годом ранее. При этом скорректированная прибыль выросла до 46 центов с 28 центов на акцию. Выручка выросла на 10% — до $1,22 млрд Аналитики ожидали, что компания сообщит о прибыли в 39 центов на акцию и выручке в $1,19 млрд, указывает CNBC.