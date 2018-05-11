Корсчета банков в ЦБ резко увеличились, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб»

Уровень корсчетов за день вырос почти на 0,9 трлн руб. Основная причина роста корсчетов — перераспределение средств с банковских депозитов в ЦБ , которые за день резко сократились. Также продолжают поступать средства по бюджетному каналу, расходы бюджетов всех уровней с начала месяца уже составили почти 0,5 трлн руб. В целом динамика корсчетов соответствует обычной в начале периода усреднения, когда банки не ждут снижения ключевой ставки. В этих условиях они стремятся создать определенный задел в начале периода усреднения, поддерживая довольно высокий объем корсчетов. К концу же периода усреднения избыток ликвидности или перетекает на депозиты кредитных организаций в Центробанке, или на межбанковский рынок, оказывая давление на ставки. К тому же на следующей неделе начинаются налоговые платежи, а именно платежи в соцфонды, так что уровень корсчетов должен снизиться.

Спрос на валютном депозитном аукционе Казначейства составил 0,5 млрд долл. Это вполне обычный объем средств, привлекаемый банками в ходе депозитных аукционов, но в этот раз Казначейство снизило лимит как раз до этого уровня. Пока конкуренции на валютных депозитных аукционах Казначейства не наблюдается, но, в случае если Минфин продолжит наращивать интервенции, на внутреннем рынке может возникнуть дефицит иностранной валюты.

Правда, сейчас риски такого сценария снизились из-за роста нефтяных котировок, который уже привел к укреплению рубля, но это не значит, что опасность возникновения дефицита валютной ликвидности полностью исчезла.