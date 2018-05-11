Минфин предложил увеличить расходы Минздрава 

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство финансов предлагает увеличить финансирование министерства здравоохранения России в 2018 году на 4,2 миллиарда рублей, следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Основная программа, на которую предлагается выделить дополнительные средства — «Развитие здравоохранения». Среди основных мероприятий в рамках этой программы — профилактика и формирование здорового образа жизни, помощь больным онкологическими заболеваниями, туберкулезом, сосудистыми заболеваниями, профилактика инфекционных заболеваний и иммунопрофилактика.
В понедельник вступивший в должность президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Среди целей, которых предполагается достигнуть в указанный срок, значатся вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, повышение средней продолжительности жизни в РФ до 78 лет, внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.