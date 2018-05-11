Минфин предложил увеличить расходы Минздрава

Основная программа, на которую предлагается выделить дополнительные средства — «Развитие здравоохранения». Среди основных мероприятий в рамках этой программы — профилактика и формирование здорового образа жизни, помощь больным онкологическими заболеваниями, туберкулезом, сосудистыми заболеваниями, профилактика инфекционных заболеваний и иммунопрофилактика.