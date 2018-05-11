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News Corp за 9 месяцев 2017-18 фингода увеличил убыток почти в 5 раз
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News Corp за 9 месяцев 2017-18 фингода увеличил убыток почти в 5 раз 

Прайм 1 час назад
Чистый убыток медиахолдинга News Corp. за девять месяцев 2017–2018 финансового года (завершились 31 марта) составил 1,089 миллиарда долларов, что в 4,97 раза больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, говорится в отчетности холдинга.
Чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил 1,143 миллиарда долларов, что в 3,7 раза больше по сравнению с годом ранее. Чистый убыток на акцию составил 1,96 доллара против убытка в 0,53 доллара в аналогичном периоде год назад. При этом выручка выросла на 4,5% — до 6,331 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала компания получила убыток в 1,11 миллиарда долларов против нулевой прибыли в январе-марте годом ранее. Чистый убыток, приходящийся на акционеров, увеличился в 225,6 раза — до 1,128 миллиарда долларов. Чистый убыток на акцию составил 1,94 доллара против убытка в 0,01 доллара годом ранее. Выручка выросла на 5,8% — до 2,093 миллиарда долларов.
Чистый убыток за третий квартал компания объясняет обесценением активов и списанием средств на сумму 1,2 миллиарда долларов. Вместе с этим, News Corp. отметила рост доходов в сегментах диджитал, недвижимость и книгоиздание.
Медиахолдинг News Corporation основан в 1979 году Рупертом Мердоком. Медиамагнату принадлежат газеты The Wall Street Journal, The Times, The Sun и New York Post, телеканал Fox News и телекомпания 20th Century Fox, а также ряд спутниковых операторов и информационное агентство Dow Jones.
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