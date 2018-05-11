Казахстанский БТА банк ведет переговоры с Gunvor о продаже порта Витино

Казахстанский БТА банк ведет переговоры со швейцарским сырьевым трейдером Gunvor о передаче в управление и возможной продаже порта Витино (ООО «Морской специализированный порт „Витино“), расположенного в Мурманской области . Об этом в интервью газете „Коммерсантъ“ рассказал владелец банка Кенес Ракишев.

»Сейчас мы ведем переговоры с Gunvor о возможности реанимировать этот проект и отдать им в управление», — сказал он. По его словам, это первая часть сделки, «второй может стать продажа порта Gunvor».

Ракишев купил БТА банк в 2014 г. Головной офис банка находится в Алма-Ате.