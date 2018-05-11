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Казахстанский БТА банк ведет переговоры с Gunvor о продаже порта Витино
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Казахстанский БТА банк ведет переговоры с Gunvor о продаже порта Витино 

Ведомости 1 час назад
Казахстанский БТА банк ведет переговоры со швейцарским сырьевым трейдером Gunvor о передаче в управление и возможной продаже порта Витино (ООО «Морской специализированный порт „Витино“), расположенного в Мурманской области. Об этом в интервью газете „Коммерсантъ“ рассказал владелец банка Кенес Ракишев.
»Сейчас мы ведем переговоры с Gunvor о возможности реанимировать этот проект и отдать им в управление», — сказал он. По его словам, это первая часть сделки, «второй может стать продажа порта Gunvor».
Ракишев купил БТА банк в 2014 г. Головной офис банка находится в Алма-Ате.
В 2009 г. БТА Банк (до 2009 г. его основным акционером был Мухтар Аблязов) подал в Высокий суд Лондона иск с требованием передать банку акции компаний, владеющих портом Витино (95,24% акций). По мнению руководства банка, предыдущий топ-менеджмент кредитной организации недаконно выдал кредит в размере $120 млн на покупку порта заемщиком. В мошенничестве обвинялись экс-председатель совета директоров Мухтар Аблязов и бывший руководитель московского представительства банка Ильдар Хажаев. В мае 2011 г. лондонский суд признал законность претензий банка к Аблязову. В 2013 г. суд обязал кипрскую Usarel Investment Ltd. передать БТА Банку свою долю в группе компаний, владеющей портом Витино.
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