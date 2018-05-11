«Юнипро» планирует направить на финальные дивиденды за 2017 год 7 млрд рублей

Совет директоров энергетической компании «Юнипро» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 0,1110252759795 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на финальные дивиденды за 2017 год будет направлено 7 млрд руб.

«Члены совета директоров компании рекомендовали годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в денежной форме по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2017 года в размере 0,1110252759795 руб. на одну обыкновенную акцию, что в общем объеме составит 7 млрд руб.», — говорится в материалах.

Окончательное решение о выплате дивидендов будет принято на годовом общем собрании акционеров компании, которое состоится 14 июня 2018 года.