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«Юнипро» планирует направить на финальные дивиденды за 2017 год 7 млрд рублей
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«Юнипро» планирует направить на финальные дивиденды за 2017 год 7 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Совет директоров энергетической компании «Юнипро» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 0,1110252759795 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.
Всего на финальные дивиденды за 2017 год будет направлено 7 млрд руб.
«Члены совета директоров компании рекомендовали годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в денежной форме по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2017 года в размере 0,1110252759795 руб. на одну обыкновенную акцию, что в общем объеме составит 7 млрд руб.», — говорится в материалах.
Окончательное решение о выплате дивидендов будет принято на годовом общем собрании акционеров компании, которое состоится 14 июня 2018 года.
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