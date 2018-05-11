Прогноз результатов «Роснефти» за I кв по МСФО: чистя прибыль может оказаться ниже, чем ожидалось, — Аналитики ВТБ Капитал

В понедельник 14 мая Роснефть первой из российских нефтяных компаний представит отчет о финансовых результатах за 1к18 по МСФО. Мы полагаем, что позитивный эффект от роста цен на нефть нивелировался слабыми операционными показателями компании в сочетании с укреплением рубля. Чистая прибыль, скорее всего, также будет невысокой, судя по уже опубликованным результатам BP, хотя причины ее слабой динамики нам пока неясны. Как следствие, дивиденды Роснефти по итогам 2018 г. могут оказаться ниже, чем мы предполагали. При всей важности финансовых результатов больший интерес для инвесторов, на наш взгляд, представляет телеконференция руководства, посвященная выходу отчетности (дата ее проведения пока не объявлена), в ходе которой представители менеджмента, возможно, расскажут о произошедших позитивных изменениях в корпоративном управлении.

Рост выручки и EBITDA. По нашим оценкам, в 1к18 выручка Роснефти повысилась до 30,3 млрд долл. (+3% к/к) за счет роста нефтяных котировок (цена Urals выросла на 4,1 долл. /барр.), а также мировых цен на нефтепродукты. Однако отчасти этот позитивный эффект нивелировался слабыми операционными показателями компании: согласно нашим расчетам, по сравнению с предыдущим кварталом добыча нефти и объем переработки сократились на 1,6% и 2,7% соответственно. В части расходов никаких сюрпризов мы не ожидаем, однако отметим, что укрепление рубля (средний курс USDRUB за квартал снизился на 1,5 руб.) не способствует снижению затрат. В итоге, по нашим оценкам, EBITDA Роснефти повысилась на 6% к/к, достигнув почти 6,3 млрд долл. (без учета эффекта от предоплат).

Чистя прибыль может оказаться ниже, чем ожидалось. Необходимо заметить, что прогнозировать чистую прибыль Роснефти сложнее, чем EBITDA, ввиду потенциального эффекта от целого ряда существенных и волатильных статей, таких как прибыль/убыток от курсовых разниц, прочая прибыль/убытки и др. Согласно нашим текущим расчетам, чистая прибыль компании за 1к18 может достичь 1,5 млрд долл., однако опубликованные ранее показатели BP, контролирующей 19,75% Роснефти, указывают на гораздо более слабый результат — на уровне 1,3 млрд долл. Если он подтвердится, то дивиденды Роснефти по итогам 2018 г. также могут оказаться несколько ниже, чем предполагалось ранее. Вместе с тем мы по-прежнему прогнозируем высокий размер свободного денежного потока почти в 1,3 млрд долл. (до изменений оборотного капитала), исходя ожидаемых капзатрат за 1к18 на сумму 3,6 млрд долл.