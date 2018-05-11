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Прогноз результатов «Роснефти» за I кв по МСФО: чистая прибыль снизилась на 11% к/к, — Аналитики ФГ БКС
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Прогноз результатов «Роснефти» за I кв по МСФО: чистая прибыль снизилась на 11% к/к, — Аналитики ФГ БКС 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Роснефть опубликует финансовые результаты за 1К18 по МСФО в понедельник, 14 мая.
— Согласно данным ЦДУ ТЭК, объемы добычи жидких УВ в 1К18 не изменились в квартальном сравнении, как и объемы переработки, при этом добыча газа сократилась на 3.0% к/к.
— По нашим оценкам, объемы продаж остались на прежнем уровне к/к, в свете чего выручка увеличилась на 12% к/к до $32.6 млрд на фоне роста цен на нефть на 9% к/к и снижения среднего курса $/RUB на 3%.
— Учитывая сокращение маржи переработки из-за роста стоимости сырья и регулируемых цен на нефтепродукты при отстающих ценах на нефть на внутреннем рынке, мы прогнозируем сохранение EBITDA на уровне предыдущего квартала ($6.7 млрд) и снижение рентабельности по EBITDA к/к.
— Ранее владелец 19.75%-ной доли в Роснефти (BP) раскрыл, что его доля в чистой прибыли в 1К18 составила $247млн (-24% к/к) с учетом различных разовых статей.
— Исходя из данных BP, мы ожидаем снижения чистой прибыли Роснефти на 11% к/к до $1.4 млрд
— Мы прогнозируем положительный FCF даже без учета поставок по предоплате благодаря сезонному снижению капзатрат и высвобождению части оборотного капитала.
Мы считаем, что нулевая динамика EBITDA в 1К18 может вызвать некоторое разочарование на фоне роста цен на нефть на 9% к/к –показатель находился под давлением из-за снижения маржи переработки.
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