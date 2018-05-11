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Банк «Санкт-Петербург» сообщил о судебном решении в его пользу по тяжбе с Виталием Архангельским
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Банк «Санкт-Петербург» сообщил о судебном решении в его пользу по тяжбе с Виталием Архангельским 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Банк «Санкт-Петербург» взыскал кредиторскую задолженность с группы «ОМГ» Виталия Архангельского по решению Высокого суда правосудия (Лондон). Сообщение об этом кредитная организация распространила в пятницу, 11 мая.
Результаты длительного судебного разбирательства по иску банка «Санкт-Петербург» к бывшему владельцу «Осло Марин Групп» (ОМГ) Виталию Архангельскому были оглашены в Высоком суде правосудия 9 мая. По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил иск банка о взыскании с ответчика задолженности по кредитным договорам и поручительствам. Сумма уточняется судом, но, по предварительным данным, составит около 1,8 млрд рублей, говорится в релизе кредитной организации. Также суд полностью отклонил встречные требования Архангельского и ОМГ.
В банке напоминают, что в период с 2006 по 2008 год компании группы «ОМГ» и Архангельский получили кредиты на сумму более 14 млрд рублей в восьми российских банках (включая банк «Санкт-Петербург», задолженность перед которым и стала предметом рассмотрения в Высоком суде правосудия). Архангельский все еще является должником не только банка «Санкт-Петербург» (1,8 млрд рублей в соответствии с решением Высокого суда правосудия), но и Внешэкономбанка, ВТБ, банка «Возрождение», Связь-Банка, Мастер-Банка, Морского Акционерного Банка, Энергомашбанка и Липецккомбанка, указано в релизе «Санкт-Петербурга».
Банк удовлетворен результатом многолетних судебных разбирательств с Архангельским. Ранее между ним и кредитной организацией имелось более 20 судебных дел в России, Болгарии и на Британских Виргинских островах. В 2011 году стороны пришли к соглашению о передаче споров в лондонский Высокий суд правосудия, слушания в котором состоялись в 2016 году.
По данным банка, в своем решении суд отметил, что Архангельский был «ненадежным, иногда нечестным и часто безрассудным свидетелем» и «аферистом». Суд установил, что договоры займа и поручительства были подписаны Архангельским и не были поддельными, вопреки заявлениям последнего. Суд также пришел к выводу, что ОМГ являлась компанией, «построенной на песке», и могла существовать, только получая кредиты на обслуживание уже имеющихся кредитов. В свою очередь все обвинения Архангельского в отношении банка «Санкт-Петербург» были отвергнуты судом.
«Мы с удовлетворением восприняли решение Высокого суда Лондона и считаем его справедливым завершением многолетнего судебного процесса. Мы были уверены в том, что по этому спору, в основе которого лежало откровенное мошенничество нашего заемщика, будет принято непредвзятое и объективное решение. Сейчас мы изучаем, каким образом и за счет каких активов господин Архангельский сможет исполнить решение Высокого суда правосудия (Лондон)», — комментирует директор дирекции по правовым вопросам банка «Санкт-Петербург» Сергей Данейкин.
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