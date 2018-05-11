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На следующей неделе рубль останется в диапазоне 62-62,40 за доллар, — Андрей Люшин, зампред правления Локо-банка
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На следующей неделе рубль останется в диапазоне 62-62,40 за доллар, — Андрей Люшин, зампред правления Локо-банка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Российская валюта наконец-то начала реагировать на усилившийся рост нефтяных котировок. Курс ЦБ на сегодня составляет, как и прогнозировалось, 62,52 рубля за доллар. Но укрепившийся рубль немного ослабил максимально высокую стоимость «нефти в рублях» с 4900 рублей за баррель до 4770 рублей. Пока это еще не тренд на укрепление, так как на отечественную валюту давит Минфин, а также геополитическая обстановка, которая в любой момент может измениться. Прогнозируемый курс рубля на следующую неделю с учетом высоких цен на нефть составит 62-62,40 рублей за доллар.
Усилив рост на фоне выхода США из сделки с Ираном, нефтяные котировки достигли высоких значений, но подняться к ожидаемому уровню в 80$ за баррель пока не удалось, так как началась фиксация прибыли. Сейчас стоимость барреля Brent составляет 77,45$. ОПЕК+ будет всеми силами поддерживать высокие цены, ограничивая добычу сильнее, если США начнут ее наращивать. Такой тренд продлится еще как минимум до начала июня.
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