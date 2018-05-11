Рубль чуть снизился после резкого роста накануне

Москва , 11 мая — «Вести. Экономика». Доллар начал торги на Московской бирже с укрепления, евро немного ослаб. Рубль чуть снизился по отношению к бивалютной корзине, корректируясь после резкого роста в четверг.

Фото: Московская биржа

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 61,75-61,88 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 61,81 руб., повысившись на 9,5 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 73,5 руб. — это на 2,75 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины выросла всего на 3,99 коп. — до 67,07 руб.

К 10:02 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,32% и составила $77,22 за баррель.

Цена июньских контрактов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,24% — до $71,19 за баррель.