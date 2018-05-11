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Рубль чуть снизился после резкого роста накануне
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Рубль чуть снизился после резкого роста накануне 

Вести Экономика 35 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 11 мая — «Вести. Экономика». Доллар начал торги на Московской бирже с укрепления, евро немного ослаб. Рубль чуть снизился по отношению к бивалютной корзине, корректируясь после резкого роста в четверг.
Фото: Московская биржа
Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 61,75-61,88 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 61,81 руб., повысившись на 9,5 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Тем временем курс евро составил 73,5 руб. — это на 2,75 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.
Стоимость бивалютной корзины выросла всего на 3,99 коп. — до 67,07 руб.
К 10:02 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,32% и составила $77,22 за баррель.
Цена июньских контрактов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,24% — до $71,19 за баррель.
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