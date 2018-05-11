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Профицит бюджета Иркутской области в первом квартале составил почти восемь миллиардов рублей
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Профицит бюджета Иркутской области в первом квартале составил почти восемь миллиардов рублей 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Доходная часть консолидированного бюджета Иркутской области выросла над расходами региона на 7,69 млрд рублей в первом квартале. За январь-март текущего года доходы Приангарья составили 33,05 млрд рублей, что соответствует 26,1% ранее утвержденного плана. Темп роста доходной части бюджета в 2018 году по сравнению с 2017-м увеличился на 29,6%, сообщает ИА IrkutskMediaсо ссылкой на сайт Минфина Иркутской области.
Налоговые и неналоговые доходы Приангарья за указанный период составили 29,6 млрд рублей. Этот показатель соответствует 27% от годового плана. Из этой суммы большую часть составляет налог на прибыль организаций — 14,8 млрд рублей. Также значительной частью поступлений является НДФЛ — 7,9 млрд рублей, налог на имущество организаций — 2,7 млрд рублей и акцизы — 1,8 млрд рублей. Расходная часть исполнена в объеме 18,6% от годового плана. Это 25,3 млрд рублей.
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