Авиакомпании РФ увеличили пассажироперевозки за 4 месяца на 11,9%, до 30,3 млн человек

МОСКВА , 11 мая. / ТАСС /. Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров в январе — апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 11,9%, до 30,3 млн человек, следует из оперативных данных Росавиации

"По итогам января — апреля авиаперевозчики обслужили 30,3 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,9%. Пассажирооборот увеличился до 77,3 млрд пассажирокилометров, рост — 13,3%", — говорится в сообщении ведомства.

Что касается ежемесячной статистики, то, как отмечает Росавиация, в апреле 2018 года российские авиакомпании также нарастили пассажиропоток — они перевезли почти 8,2 млн пассажиров, что на 10,1% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот увеличился за месяц до 20,3 млрд пассажирокилометров (рост 10,4%).