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Авиакомпании РФ увеличили пассажироперевозки за 4 месяца на 11,9%, до 30,3 млн человек
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Авиакомпании РФ увеличили пассажироперевозки за 4 месяца на 11,9%, до 30,3 млн человек 

ТАСС 16 минут назад
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров в январе — апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 11,9%, до 30,3 млн человек, следует из оперативных данных Росавиации.
"По итогам января — апреля авиаперевозчики обслужили 30,3 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,9%. Пассажирооборот увеличился до 77,3 млрд пассажирокилометров, рост — 13,3%", — говорится в сообщении ведомства.
Что касается ежемесячной статистики, то, как отмечает Росавиация, в апреле 2018 года российские авиакомпании также нарастили пассажиропоток — они перевезли почти 8,2 млн пассажиров, что на 10,1% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот увеличился за месяц до 20,3 млрд пассажирокилометров (рост 10,4%).
По данным ведомства, "Аэрофлот" в апреле нарастил перевозки на 7,5%, до 2,8 млн человек, S7 — на 21,7%, до 845 тыс. пассажиров, "Уральские авиалинии" — на 18,7%, до 637 тыс. пассажиров.
ТАСС: последние новости
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