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Жители Кургана принесли в банки почти три тонны мелочи в рамках акции по обмену монет
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Жители Кургана принесли в банки почти три тонны мелочи в рамках акции по обмену монет 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Жители Кургана принесли более 2,8 тонн мелочи в банки города в рамках акции по обмену монет. Всего в ходе акции жители города обменяли почти 2 млн рублей, сообщили в отделении по Курганской области Уральского главного управления ЦБ РФ.
"Всего в банки обратились более 1,2 тыс. человек, они обменяли 1 млн 962 тыс. рублей. Общая масса собранной мелочи составила 2 тонны 858 килограммов. Чаще всего жители Курганской области обменивали 10 копеек — 35% от общего количества собранных монет. Меньше всего у зауральцев оказалось монет номиналом 1 копейка — 3% от общего количества собранных монет", — говорится в сообщении.
По данным Уральского ГУ Центрального банка РФ, упаковать такое количество наличных денег можно в 552 стандартных мешка, а для перевозки пришлось бы использовать инкассаторский фургон повышенной грузоподъемности. «Принесенные монеты частично можно было обменять на памятные банкноты номиналом 100 рублей, посвященные Олимпийским играм в Сочи и принятию Крыма в состав Российской Федерации, а также на памятные монеты номиналом 25 рублей и 10 рублей», — отмечается в сообщении.
Акция впервые проходила в отделении по Курганской области с 23 по 28 апреля 2018 года. В этот период кредитные организации, участвовавшие в акции, отменили комиссионное вознаграждение, которое обычно взимается за такую операцию. В итоге в денежный оборот вернулись 849,181 тыс. монет.
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