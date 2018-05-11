Жители Кургана принесли в банки почти три тонны мелочи в рамках акции по обмену монет

"Всего в банки обратились более 1,2 тыс. человек, они обменяли 1 млн 962 тыс. рублей. Общая масса собранной мелочи составила 2 тонны 858 килограммов. Чаще всего жители Курганской области обменивали 10 копеек — 35% от общего количества собранных монет. Меньше всего у зауральцев оказалось монет номиналом 1 копейка — 3% от общего количества собранных монет", — говорится в сообщении.

По данным Уральского ГУ Центрального банка РФ, упаковать такое количество наличных денег можно в 552 стандартных мешка, а для перевозки пришлось бы использовать инкассаторский фургон повышенной грузоподъемности. «Принесенные монеты частично можно было обменять на памятные банкноты номиналом 100 рублей, посвященные Олимпийским играм в Сочи и принятию Крыма в состав Российской Федерации , а также на памятные монеты номиналом 25 рублей и 10 рублей», — отмечается в сообщении.

Акция впервые проходила в отделении по Курганской области с 23 по 28 апреля 2018 года. В этот период кредитные организации, участвовавшие в акции, отменили комиссионное вознаграждение, которое обычно взимается за такую операцию. В итоге в денежный оборот вернулись 849,181 тыс. монет.