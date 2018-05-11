Курганцы принесли в банки три тонны мелочи во время акции по обмену

Около трех тонн мелочи принесли жители Курганской области в ходе акции по обмену монет, проходившей в банках региона с 23 по 28 апреля. Итоги акции подвели в курганском отделении Уральского ГУ Банка России , сообщили в пресс-службе организации.

Всего в банки обратились 1 297 человек и обменяли 1 миллион 962 тысячи 664 рублей 96 коп. Общая масса сданной мелочи составила 2 тонны 858 килограммов. В итоге в денежный оборот вернулись 849 тысяч 181 монета.

«Чтобы упаковать такое количество монет, потребовалось бы 552 стандартных мешка, а для перевозки пришлось бы использовать инкассаторский фургон повышенной грузоподъемности», — сказали в отделении. В дни акции за сдачу мелочи не было комиссии и монеты частично можно было обменять на памятные банкноты и монеты.

«Такую акцию Отделение «Курган» проводило впервые. В итоге в денежный оборот вернулись 849 тысяч 181 монета. Для кредитных организаций привлеченная в результате акции мелочь стала существенным подспорьем в наличных расчетах с клиентами», — прокомментировал итоги акции управляющий отделением «Курган» Уральского ГУ Банка России Сергей Завьялов