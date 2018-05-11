АФК «Система» может продать до 50% в девелопере проекта «ЗИЛ-юг»

Речь идет об ООО «Развитие», которое было создано АФК «Система» и группой ЛСР как раз для застройки территории завода. Эта компания была единственным участником конкурса на покупку 100% долей в ООО «ЗИЛ-юг» в декабре 2015 года. Последнему принадлежат права на 109 гектаров земли, где планируется строительство 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых около 1,1 миллиона — жилье, напоминает издание. АФК «Система» принадлежит как раз половина долей в «Развитии», значит, она может полностью выйти из проекта, рассуждает газета. Представители АФК «Система» и ее девелоперской «дочки» «Лидер-инвест» это опровергают. По их словам, корпорация не планирует продавать долю в «ЗИЛ-юг», она заинтересована в инвестициях в развитие проекта.

Ранее компания уже заявляла, что планирует потратить на проект не более 1,7 миллиарда рублей, а остальное профинансируют инвесторы. Два брокера, работавших с «Развитием», и человек, близкий к ее совладельцам, подтверждают газете, что АФК «Система» действительно ищет инвесторов на «ЗИЛ-юг». По словам последнего, ЛСР со своей долей ничего делать не планирует. Представитель ЛСР сообщил изданию, что компании не известно, продает ли «Система» долю в «ЗИЛ-юг», а переговоров о ее покупке не велось.

Один из брокеров, работавших с «Развитием», знает, что АФК «Система» за счет продажи доли в «Развитии» хочет компенсировать затраты на приобретение проекта, а также на разработку его концепции. В 2015 году при начальной стоимости долей в «ЗИЛ-юг» в 25,9 миллиарда рублей «Развитие» предложило 34,2 миллиарда. Сейчас рыночная стоимость такого проекта может составлять 30-35 миллиардов, подсчитал изданию управляющий партнер Colliers International Николай Казанский

Из лотовой документации следовало, что «Развитие» получило рассрочку до 2023 года. Из графика платежей, который есть в инвестиционном предложении АФК «Система», ясно, что в 2015-2017 годах партнеры уже заплатили Москве 4 миллиарда рублей, еще 3,7 миллиарда рублей нужно погасить в этом году, говорится в статье. Самый крупный платеж — 11,9 миллиарда рублей — должен состояться в 2023 году. Инвестиции в проект «Развитие» оценивает в 130 миллиардов рублей, а выручку — в 220 миллиардов рублей.