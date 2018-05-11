С сокращением помощи может затянуться реализация проекта Rail Baltica

«Сейчас интенсивность софинансирования ЕС в этом проекте составляет 85%. Если доля европейского финансирования значительно изменится, то, несомненно, это повлияет на график реализации проекта. В таком случае реализация проекта затянется», — сказал он BNS.

В среду Еврокомиссия представила первичное предложение по семилетнему бюджету ЕС после 2020 года. В нем отмечается, что проект трех Балтийских стран и Польши Rail Baltica, финансирумемый в рамках инструмента инфраструктурных сетей CEF (Connecting Europe Facility — BNS) в 2021–2027 годах может получить 12,8 млрд евро ассигнований — в два раза меньше, чем в 2014–2020 годах (24,05 млрд евро).

Кроме того, ЕК предлагает перевести из Фонда смычки 11,3 млрд евро на транспортные проекты, поэтому первичные показатели свидетельствуют о том, что общее финансирование транспорта после 2020 года может быть сходным с нынешним. Однако до сих пор проект Rail Baltica не финансировался из последнего фонда.

Проект Rail Baltica стоимостью 5,8 млрд евро планируется реализовать до конца 2025 года.