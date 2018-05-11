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Финансирование волгоградского здравоохранения увеличится на 1,2 млрд
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Финансирование волгоградского здравоохранения увеличится на 1,2 млрд 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградские депутаты предлагают увеличить расходы на региональную госпрограмму Развитие здравоохранения в Волгоградской области» на 7,5%, что составляет 1,2 миллиарда рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облдуме, по итогам I квартала 2018 года власти зафиксировали рост налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений в бюджет области. «В связи с этим появилась возможность увеличить основные параметры доходной и расходной части казны на текущий год на 7,7 миллиарда рублей», — заявили в Думе.
Власти предлагают выделить 375 миллионов рублей на лекарства для волгоградцев, 57 миллионов рублей — на покупку модульных конструкций 19 ФАПов в 12 сельских районах, 40 миллионов рублей — на приобретение комплексного оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний. Еще 26 миллионов планируют потратить на передвижные медицинские комплексы.
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