Финансирование волгоградского здравоохранения увеличится на 1,2 млрд

Волгоградские депутаты предлагают увеличить расходы на региональную госпрограмму Развитие здравоохранения в Волгоградской области » на 7,5%, что составляет 1,2 миллиарда рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облдуме, по итогам I квартала 2018 года власти зафиксировали рост налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений в бюджет области. «В связи с этим появилась возможность увеличить основные параметры доходной и расходной части казны на текущий год на 7,7 миллиарда рублей», — заявили в Думе

Власти предлагают выделить 375 миллионов рублей на лекарства для волгоградцев, 57 миллионов рублей — на покупку модульных конструкций 19 ФАПов в 12 сельских районах, 40 миллионов рублей — на приобретение комплексного оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний. Еще 26 миллионов планируют потратить на передвижные медицинские комплексы.