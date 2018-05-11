Министерство финансов России ожидает профицит бюджета на уровне 440,6 миллиардов рублей

Вместо заложенного в законе о бюджете дефицита на уровне 1,3 процента ВВП, ведомство ожидает профицит в 0, 45 процента ВВП.

В опубликованном проекте поправок в бюджет на 2018 год и 2019-2020 годы, Министерство финансов России ожидает в текущем году более чем пятикратный рост нефтегазовых доходов в бюджете страны — с ранее прогнозируемых 527,6 миллиардов рублей до 2,74 триллионов рублей.

Возможным это станет за счет перенаправления дополнительных средств, вырученных от повышенных цен на нефть, не на расходы, а в резервы. В частности, на полученные сверх заложенных в федеральном бюджете цен на нефть, планируется закупать валюту. Эти меры прописаны в новом бюджетном правиле, перейти на которое планируется в текущем году.

Минфин предполагает, доходы федерального бюджета в этом году превысят 17 триллионов рублей, что на 1,77 триллионов превышает заложенные в законе показатели. Дефицит при следовании новому бюджетному правилу позволит выйти из дефицита в 1,27 триллионов рублей (-1,3 процента ВВП) на профицит в 440,6 миллиардов рублей (0,4 процента ВВП). С 2011 года профицит бюджета в стране будет зафиксирован впервые.