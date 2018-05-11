Минфин ожидает профицит бюджета России на уровне 0,45% ВВП в 2018 году

Министерство финансов России ожидает по итогам 2018 года профицит федерального бюджета на уровне 440,62 млрд руб., или 0,45% ВВП. Проект поправок в закон «О бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» опубликован на портале проектов нормативных актов.

В действующем законе о бюджете заложен дефицит на уровне 1,27 трлн руб., или 1,3% ВВП.

Минфин также прогнозирует увеличение ВВП России по итогам 2018 года с 97,46 трлн руб. до 98,23 трлн руб. Кроме того, ведомство снизило прогноз по инфляции в 2018 году с 4% до 2,8%.

Согласно поправкам, прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в 2018 году составит 17,03 трлн руб., что на 1,77 трлн руб. больше, чем заложено в действующем законе о бюджете. Прогнозируемый объем нефтегазовых доходов по итогам 2018 года составит 2,73 трлн руб. (в действующем законе — 527,57 млрд).

В то же время прогнозируемый объем расходов федерального бюджета в этом году увеличен с 16,52 трлн руб. до 16,59 трлн руб.