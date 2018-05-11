Минфин ожидает превышения доходов бюджета над его расходами 

Министерство финансов России ожидает превышения доходов бюджета над его расходами на уровне 0,45% ВВП, что составит около 440,6 миллиардов рублей, вместо заложенного в законе дефицита в 1,3% ВВП. Об этом сообщил «Интерфакс».
Министерство финансов предлагает изменить в бюджете 2018 года прогнозные параметры, исходя из которых он и определяется.
Ожидается, что доходы бюджета в текущем году составят 17,032 триллиона рублей, что на 1,8 триллиона рублей больше, чем планировалось первоначально в законе о федеральном бюджете.
Дополнительные средства планируется получить за счет более высокой по сравнению с заложенной в законе цены на нефть. Нефтегазовые доходы направятся на покупку валюты в соответствии с бюджетным правилом.
Фондовый рынок России закрылся ростом. Об этом свидетельствуют данные Московском биржи. Курс евро к рублю снизился до 74,81 рублей. Курс доллара уменьшился до 62,71 рублей, о чем свидетельствуют данные Центробанка.