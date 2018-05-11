Ещё
Прибыль «Русала» в первом квартале года составила $544 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прибыль «Русала» в первом квартале года составила $544 млн 

ТАСС 49 минут назад
Фото: ТАСС
Прибыль компании "Русал" по итогам первого квартала текущего года составила $544 млн, что на 190,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в отчете, распространенном в пятницу ведущим российским производителем алюминия на Гонконгской фондовой бирже.
"Прибыль компании в первом квартале 2018 года составила $544 млн по сравнению с 187 млн в аналогичном периоде 2017 года", — отмечается в документе.
Выручка "Русала" за первые три месяца нынешнего года составила $2,744 млрд (рост на 19,5% по сравнению с первым кварталом 2017 года).
Скорректированная EBITDA увеличилась на 20,4% и достигла $572 млн  Объем производства алюминия в отчетном периоде составил 931 тыс. т, что на 1,5% меньше показателя предыдущего квартала, говорится в отчете.
ТАСС: последние новости
СМИ: ZTE приостановила операционную деятельность из-за санкций США Польское антимонопольное управление начало расследование в отношении "Газпрома" В Ингушетии объем предоставленных кредитов в 2018 году вырос на 77%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»206
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1255
Израиль уничтожил российский «Панцирь»950
Израиль разбомбил российский «Бук» и С-200108
РФ ответила на вердикт о «компенсациях за Крым»39
Видео
«Никогда не сдавайся»: Антилопа задала трепку львицам
Интернет
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение