Прибыль «Русала» в первом квартале года составила $544 млн

Прибыль компании "Русал" по итогам первого квартала текущего года составила $544 млн, что на 190,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в отчете, распространенном в пятницу ведущим российским производителем алюминия на Гонконгской фондовой бирже.

"Прибыль компании в первом квартале 2018 года составила $544 млн по сравнению с 187 млн в аналогичном периоде 2017 года", — отмечается в документе.

Выручка "Русала" за первые три месяца нынешнего года составила $2,744 млрд (рост на 19,5% по сравнению с первым кварталом 2017 года).

Скорректированная EBITDA увеличилась на 20,4% и достигла $572 млн Объем производства алюминия в отчетном периоде составил 931 тыс. т, что на 1,5% меньше показателя предыдущего квартала, говорится в отчете.