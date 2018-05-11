Впервые за 7 лет доходы бюджета России превысят расходы 

Доходы государственной казны РФ в текущем году впервые с 2011-го превысят расходы. Профицит федерального бюджета составит 440,6 миллиарда рублей или 0,45% ВВП, вместо заложенного в действующем законе дефицита в размере 1,3% ВВП. Это следует из поправок в федеральный бюджет, предложенных Министерством финансов.
Поправки были разработаны на основе уточненного прогноза Минэкономразвития. Ожидается, что доходы бюджета в этом году составят свыше 17 триллионов рублей, что на 1,8 триллиона больше, чем планировалось изначально, передает "Уралинформбюро".
Минфин также планирует увеличить расходы бюджета — они запланированы на уровне 16,6 триллиона рублей.