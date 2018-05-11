Ещё
Впервые за 7 лет доходы бюджета России превысят расходы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Впервые за 7 лет доходы бюджета России превысят расходы 

Уралинформбюро 27 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Доходы государственной казны РФ в текущем году впервые с 2011-го превысят расходы. Профицит федерального бюджета составит 440,6 миллиарда рублей или 0,45% ВВП, вместо заложенного в действующем законе дефицита в размере 1,3% ВВП. Это следует из поправок в федеральный бюджет, предложенных Министерством финансов.
Поправки были разработаны на основе уточненного прогноза Минэкономразвития. Ожидается, что доходы бюджета в этом году составят свыше 17 триллионов рублей, что на 1,8 триллиона больше, чем планировалось изначально, передает "Уралинформбюро".
Минфин также планирует увеличить расходы бюджета — они запланированы на уровне 16,6 триллиона рублей.
Уралинформбюро: последние новости
Попавшая под американские санкции ZTE перестала продавать смартфоны Подразделение РМК переработало 8 миллионов тонн руды Газпромбанк готов предоставить Томинскому ГОКу более 54 миллиардов рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»174
Израиль разбомбил российский «Бук» и С-200379
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1460
РФ ответила на вердикт о «компенсациях за Крым»212
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»268
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение