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Российское министерство финансов увеличит покупку валюты
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Российское министерство финансов увеличит покупку валюты 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Минфин РФ более чем в пять раз увеличит покупки валюты на внутреннем рынке в 2018 году.
Министерство финансов России в пять раз увеличит покупку валюты на внутреннем рынке в 2018 году, сообщает официальный портал нормативных актов правительства РФ.
На закупку валюты будет направлено дополнительно 2,74 триллиона рублей — дополнительные доходы от реализации на внешнем рынке углеводородов. Ранее на эти цели планировалось направить 527,6 миллиарда рублей, запланированных в бюджете страны на 2018 год.
Решение направить дополнительные средства на закупку валюты было принято по результатам роста цен на нефть. Приобретенная валюта будет направлена на специальные счета Центробанка.
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