Российское министерство финансов увеличит покупку валюты

Минфин РФ более чем в пять раз увеличит покупки валюты на внутреннем рынке в 2018 году.

Министерство финансов России в пять раз увеличит покупку валюты на внутреннем рынке в 2018 году, сообщает официальный портал нормативных актов правительства РФ

На закупку валюты будет направлено дополнительно 2,74 триллиона рублей — дополнительные доходы от реализации на внешнем рынке углеводородов. Ранее на эти цели планировалось направить 527,6 миллиарда рублей, запланированных в бюджете страны на 2018 год.