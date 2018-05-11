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Минфин РФ понизил прогнозный уровень инфляции в 2018 году
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Минфин РФ понизил прогнозный уровень инфляции в 2018 году 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уровень инфляции в России в 2018 году составит 2,8%, говорится в опубликованном Минфином РФ проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете. Согласно документу, прогнозный уровень инфляции снижен на 1,2%.
При этом прогноз по объему ВВП повышен с 97,462 трлн рублей до 98,234 трлн рублей, пишет ТАСС. Ранее источник агентства в финансово-экономическом блоке правительства сообщил, что Минэкономразвития понизило базовый прогноз по среднему курсу доллара в 2018 году до 58,6 рубля с 64,7 рубля, а базовый прогноз средней цены на нефть Urals повышен до $61,4 за баррель с $43,8 за баррель.
Согласно документу, профицит федерального бюджета в 2018 году может составить 440,6 млрд рублей вместо ожидавшегося ранее дефицита в 1,27 трлн рублей. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что бюджет будет скорректирован в этом году из-за увеличения доходов по сравнению с утвержденным планом.
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