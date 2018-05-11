Суд рассмотрит иск НПФ «Будущее» к банку «Траст» о выкупе акций «Открытия»

Как ранее пояснил представитель НПФ «Будущее», владеющего 4,1% санируемого банка «ФК Открытие» , с 17 по 30 августа доля банка «Траст» вместе с его аффилированными лицами в банке «ФК Открытие» превысила 75%, в связи с чем у «Траста» возникла обязанность направить обязательное предложение о выкупе акций «Открытия» миноритарным акционерам. Истец передал суду ответ из ЦБ , который, по словам представителя НПФ, подтвердил, что 28 августа у «Траста» возникла обязанность по направлению оферты.

По словам представителя «Будущего», в случае получения такого предложения НПФ мог бы получить за свой пакет акций более 12 миллиардов рублей или даже больше, если покупка акций у других акционеров производилась по цене выше рыночной. Как заявил представитель НПФ, после принятия решения о санации «Открытия» его капитал был установлен в размере 1 рубль, а пакет «Будущего» стал стоить соответственно 4 копейки. В своем иске НПФ требует взыскать с «Траста» свои убытки, причиненные ненаправлением оферты на выкуп акций «Открытия».

Ответчик заявил в суде, что «Траст» категорически не согласен с заявленными требованиями. По его словам, у суда есть основания для отказа в иске в связи с существенным изменением обстоятельств, а также исходя из судебной практики. Как пояснил представитель банка, суды в подобных спорах поддерживают иной механизм защиты прав миноритариев. В частности, по словам ответчика, акции преобладающего акционера, превышающие пороговое значение, не учитываются при голосовании, и только после направления оферты не согласные с ценой выкупа миноритарии могут требовать возмещения убытков или установления справедливой цены.

Представитель «Траста» также заявил, что у банка не возникло обязательства по направлению обязательного предложения, так как превышение порогового значения произошло в результате действий третьих лиц, а если даже считать, что обязательство возникло, подчеркнул ответчик, в настоящее время оно прекратилось в связи с санацией «Открытия».

Арбитраж Москвы в декабре 2017 года привлек к процессу в статусе третьих лиц Банк России и Агентство по страхованию вкладов , а также 13 компаний, входящих в группу банка «Траст». Истцами помимо НПФ «Будущее» выступают управляющие компании «ИДжи Кэпитал Партнерс» и «Север эссет менеджмент».

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о мерах по спасению банка «ФК Открытие». Это стало первой санацией с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства Фонда консолидации банковского сектора, стал главным акционером «ФК Открытие».