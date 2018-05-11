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Минфин РФ сохранил планы по евробондам на $7 млрд
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Минфин РФ сохранил планы по евробондам на $7 млрд 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 11 мая — «Вести. Экономика». Минфин РФ после поправок в бюджет-2018 сохранил планы по займам на сумму $6,968 млрд, сообщается в проекте поправок в закон о федеральном бюджете на 2018-2020 гг., опубликованном на официальном портале документов правительства.
Как сообщали «Вести. Экономика», в марте текущего года Минфин РФ завершил расчеты с инвесторами по итогам размещения российских евробондов в объеме $4 млрд для обмена старых выпусков на новые — на $1,5 млрд с погашением через 11 лет ("Россия-2029") и сроком 29 лет ("Россия-2047") в объеме $2,5 млрд
Совокупный объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций 18-19 марта превысил $7 млрд По результатам анализа книги заявок было решено ограничить объем размещения на уровне $4 млрд по номиналу, оставив значительный объем неудовлетворенного спроса.
Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%. Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании.
Цена размещения облигаций «Россия-2029» составила 97,863% от номинала, облигаций «Россия-2047» — 99,9915% от номинала. Доходность к погашению размещаемых бумаг составила 4,625% и 5,250% годовых соответственно.
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