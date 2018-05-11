Бюджет РФ в 2018 году может стать профицитным 

«Профицит федерального бюджета в 2018 году может составить 440,6 млрд рублей вместо ожидавшегося ранее дефицита в 1,27 трлн рублей». Об этом говорится в опубликованном в четверг проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.
В документе отмечено, что Минфин ожидает профицит бюджета в 2018 году на уровне 0,45% ВВП вместо дефицита в 1,3% ВВП. Одна из главных причин такой перемены может быть изменение ситуации на нефтяном рынке.
Российская экономика выиграет от роста цен на нефть после выхода США из ядерного соглашения по Ирану, заявил экономист аналитического агентства Oxford Economics (ОЕ) Майкл Туккер.
Однако, согласно прогнозу ОЕ, рост цены на нефть не окажет значительного влияния на рост ВВП России, который в 2018 году ожидается на уровне полутора процентов.