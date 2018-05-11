Бюджет РФ в 2018 году может стать профицитным

«Профицит федерального бюджета в 2018 году может составить 440,6 млрд рублей вместо ожидавшегося ранее дефицита в 1,27 трлн рублей». Об этом говорится в опубликованном в четверг проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.

В документе отмечено, что Минфин ожидает профицит бюджета в 2018 году на уровне 0,45% ВВП вместо дефицита в 1,3% ВВП. Одна из главных причин такой перемены может быть изменение ситуации на нефтяном рынке.

Российская экономика выиграет от роста цен на нефть после выхода США из ядерного соглашения по Ирану , заявил экономист аналитического агентства Oxford Economics (ОЕ) Майкл Туккер.