Ещё
Минфин РФ предлагает в 2018 году снизить расходы на функционирование президента — проект
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин РФ предлагает в 2018 году снизить расходы на функционирование президента — проект 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/\Прайм. Министерство финансов предлагает в 2018 году снизить расходы на общегосударственные расходы на 30,74 миллиарда рублей и расходы на функционирование президента на 7 миллионов рублей, следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Общегосударственные вопросы — минус 30 738 526,6 тысяч рублей, функционирование президента Российской Федерации — минус 7 080,2 тысяч рублей", — говорится в проекте.
При этом также на 7 миллионов планируется сократить статьи расходов «Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов» и «Обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж».
Прайм: последние новости
Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,6% - "Укртрансгаз" СМИ: Выход США из сделки с Ираном затронет Airbus, Siemens и другие компании ЕС Кувейт пообещал работать над последствиями возможного дефицита на рынке нефти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»133
Израиль уничтожил российский «Панцирь»872
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1219
Доллару решили положить конец235
Израиль разбомбил российский «Бук» и советский С-20039
Видео
«Никогда не сдавайся»: Антилопа задала трепку львицам
Интернет
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение