Минфин РФ предлагает в 2018 году снизить расходы на функционирование президента — проект

МОСКВА , 10 мая /ПРАЙМ/\Прайм. Министерство финансов предлагает в 2018 году снизить расходы на общегосударственные расходы на 30,74 миллиарда рублей и расходы на функционирование президента на 7 миллионов рублей, следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Общегосударственные вопросы — минус 30 738 526,6 тысяч рублей, функционирование президента Российской Федерации — минус 7 080,2 тысяч рублей", — говорится в проекте.

При этом также на 7 миллионов планируется сократить статьи расходов «Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов» и «Обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж».