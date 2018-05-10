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Bloomberg: эксперты Bank of America прогнозируют рост цен на нефть до $100 за баррель
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Bloomberg: эксперты Bank of America прогнозируют рост цен на нефть до $100 за баррель 

ТАСС 29 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Цены на нефть могут подняться в будущем году до уровня, близкого к $100 за баррель в случае, если ситуация в странах-экспортерах — Венесуэле и Иране — приведет к нарушениям поставок на мировые рынки. Как сообщило в четверг информационное агентство Bloomberg, с таким прогнозом выступили аналитики Bank of America Corp.
По их оценкам нефть сорта Brent, цена которой в четверг колебалась около $77 за баррель, во втором квартале будущего года может достичь $90 за баррель. В зависимости от позиции стран-членов ОПЕК и последствий американских санкций в отношении Ирана цены могут вырасти еще больше. «Оценивая ситуацию на предстоящие 18 месяцев, мы ожидаем изменения баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке», — отмечается в оценке экспертов.
Как отметило агентство Bloomberg, эксперты Bank of America стали первыми среди аналитиков крупных американских банков, кто предсказывает возвращение цен на нефть к уровню 2014 года, когда стоимость барреля превышала $100. Эксперты Goldman Sachs Group Inc ожидают, что цена барреля нефти сорта Brent достигнет в ближайшие месяцы уровня в $82,50, однако в 2019 году цены на нефть вновь понизятся.
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