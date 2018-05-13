Суд Кюрасао разрешил Conoco наложить арест на активы PDVSA на $636 млн — СМИ

Ранее международный арбитраж принял решение о выплате PDVSA 2,4 миллиарда долларов компании ConocoPhillips за национализацию активов в 2007 году. Conoco требовала компенсацию в размере 22 миллиардов долларов.

Решение суда касается «нефти и нефтепродуктов на судах или банковских депозитах».

Ранее стало известно, что PDVSA остановит работу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на Кюрасао в Карибском море, после того как запасы нефти в его хранилищах будут израсходованы, на фоне конфискации карибских активов компании ConocoPhillips. Кроме этого, PDVSA изменит свои торговые контракты таким образом, чтобы начать поставлять нефть на экспорт с шельфа Венесуэлы.