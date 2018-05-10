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PDVSA осудила конфискацию зарубежных активов со стороны Conoco
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PDVSA осудила конфискацию зарубежных активов со стороны Conoco 

Прайм 44 минуты назад
МЕХИКО, 10 мая /ПРАЙМ/. Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA в четверг осудила действия американской ConocoPhillips в отношении ее зарубежных активов.
Ранее Conoco взяла под контроль ряд активов и запасы нефти PDVSA на Карибах в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате американской компании 2,4 миллиарда долларов за национализацию в Венесуэле.
"PDVSA решительно осуждает действия американской фирмы ConocoPhillips по захвату ее активов на Карибах", — приводит портал Nacional заявление министерства нефти Венесуэлы.
При этом компания PDVSA вновь подчеркнула свою готовность решить спорную ситуацию законным и мирным путем.
В 2007 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарных партнеров. Американские ExxonMobil и ConocoPhillips отказались от пересмотренных условий и обратились в международный арбитраж.
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