Минфин предложил сократить расходы на пенсии на 51,5 млрд рублей

Министерство финансов предложило сократить пенсионное обеспечение в 2018 году на 51,5 млрд руб., следует из проекта поправок в бюджет, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Межбюджетные трансферты на обязательное пенсионное страхование предлагается сократить на 61,3 млрд руб., а выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению — на 4,1 млрд руб.

При этом ведомство предложило увеличить объем финансирования пенсий военнослужащим и членам их семей в 2018 году на 13,95 млрд руб.