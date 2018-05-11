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Минфин предложил сократить расходы на пенсии на 51,5 млрд рублей
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Минфин предложил сократить расходы на пенсии на 51,5 млрд рублей 

Rambler News Service 36 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Министерство финансов предложило сократить пенсионное обеспечение в 2018 году на 51,5 млрд руб., следует из проекта поправок в бюджет, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Межбюджетные трансферты на обязательное пенсионное страхование предлагается сократить на 61,3 млрд руб., а выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению — на 4,1 млрд руб.
При этом ведомство предложило увеличить объем финансирования пенсий военнослужащим и членам их семей в 2018 году на 13,95 млрд руб.
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