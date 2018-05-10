Чистая прибыль Intesa Sanpaolo в I квартале выросла на 39%

Чистая прибыль итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo по итогам I квартала 2018 года составила 1,252 млрд евро по сравнению с 901 млн евро за аналогичный прошлогодний период и 1,428 млрд евро в IV квартале 2017-го. Таковы данные консолидированной финансовой отчетности группы, утвержденной на заседании правления 8 мая. Таким образом, в годовом выражении прибыль за I квартал увеличилась на 39%.

«Результаты, полученные за первый квартал 2018 года, свидетельствуют о том, что банк уверенно идет к получению чистой прибыли по итогам 2018 года, превышающей 3,8 млрд евро, что было достигнуто в 2017 году, и сокращению вдвое просроченных кредитов, в соответствие с требованиями плана развития на 2018—2021 годы», — подчеркивается в сообщении группы.

В пресс-релизе отмечается, что операционные доходы по итогам I квартала составили 4,806 млрд евро, увеличившись на 2% по сравнению с IV кварталом 2017-го. Операционные расходы равнялись 2,298 млрд евро, сократившись на 14,1% по сравнению с IV кварталом 2017 года и на 1,3% по сравнению с I кварталом 2017-го.